Байден просит выделить Украине 60 миллиардов: новый запрос в Конгресс

10:32 19 октября Киев, Украина

Президент США Джо Байден в запросе на дополнительное финансирование будет просить Конгресс выделить Украине 60 миллиардов долларов.

Об этом сообщает NBC News со ссылкой на осведомленные источники.



Отмечается, что ведущие законодатели Конгресса начинают получать детали нового пакета финансирования, который, как ожидается, администрация Байдена подаст в Конгресс на этой неделе.



По словам одного из законодателей и двух источников, осведомленных с запросом, хотя он еще не окончательно сформирован, дополнительный пакет финансирования предположительно будет предусматривать выделение Украине 60 миллиардов долларов. Другая часть запроса будет включать около 40 миллиардов долларов для оказания помощи Израилю, Тайваню и американо-мексиканской границе.



Общий запрос на дополнительное финансирование, который, как ожидается, будет подан на заканчивающийся в сентябре следующего года финансовый год, составит около 100 миллиардов долларов, сообщили четыре источника, непосредственно вовлеченные в этот процесс.



Во вторник телеканал NBC News сообщил, что в ближайшие дни администрация Байдена планирует подать Конгрессу запрос на дополнительное финансирование в размере около 100 миллиардов долларов.



Как сообщили три собеседника издания, республиканцы в Конгрессе, особенно осторожно относящиеся к оказанию большей помощи Украине, утверждают, что США нуждаются в пополнении боеприпасов, которые были отправлены в Европу. При этом дополнительное финансирование для Украины может помочь развеять некоторые из опасений, поскольку часть средств может быть использована для пополнения боеприпасов. Хотя ожидается, что деньги на боеприпасы будут добавлены к запросу на финансирование Украины, эти источники сказали, что оружие может быть использовано для разных целей, в частности, на Ближнем Востоке. Это сейчас предмет обсуждения.



Республиканцы все больше расходятся во мнениях относительно того, продолжать оказывать помощь Украине в войне с россией, отмечает NBC News. В настоящее время США предоставили Киеву более 75 миллиардов долларов военной, гуманитарной и финансовой помощи, и администрация Байдена обратилась в Конгресс с просьбой выделить еще миллиарды долларов.



Ожидается, что администрация Байдена официально предоставит дополнительный запрос на 100 миллиардов долларов в пятницу, 20 октября, сообщают источники.