Байден призвал судить Путина за военные преступления

Президент США Джо Байден призвал к суду над президентом России Владимиром Путиным как над военным преступником, сообщает Associated Press.
Ранее он говорил так о российском президенте в середине марта. В Кремле тогда назвали "недопустимой и непростительной подобную риторику главы государства, от бомб которого погибли сотни тысяч людей во всем мире".
Президент США также сообщил журналистам, что будет добиваться введения дополнительных санкций против России после сообщений о случившемся на территориях Украины, которые находились под контролем российских военных.
Президент США также сообщил журналистам, что будет добиваться введения дополнительных санкций против России после сообщений о случившемся на территориях Украины, которые находились под контролем российских военных.
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