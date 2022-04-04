Байден призвал судить Путина за военные преступления

18:35 04 апреля Киев, Украина

Президент США Джо Байден призвал к суду над президентом России Владимиром Путиным как над военным преступником, сообщает Associated Press.

«Вы видели, что произошло в Буче», — сказал Байден, снова назвав Путина «военным преступником».

Ранее он говорил так о российском президенте в середине марта. В Кремле тогда назвали "недопустимой и непростительной подобную риторику главы государства, от бомб которого погибли сотни тысяч людей во всем мире".



Президент США также сообщил журналистам, что будет добиваться введения дополнительных санкций против России после сообщений о случившемся на территориях Украины, которые находились под контролем российских военных.