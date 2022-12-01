Байден призвал Конгресс предоставить Украине $37 миллиардов поддержки

Президент США Джо Байден обратился в Конгресс с запросом о предоставлении дополнительных 37 миллиардов долларов для поддержки Украины.
Об этом сообщила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд во время Киевского форума безопасности.
Об этом сообщила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд во время Киевского форума безопасности.
Виктория Нуланд напомнила о важности победы Украины в войне с россией. По ее словам, если же президент рф владимир путин не потерпит поражение, мир станет "намного опаснее".
Напомним, недавно Белый дом сообщил, что обратится к американскому Конгрессу с просьбой одобрить выделение 37,7 млрд долларов на безопасность и другую помощь Украине.
Согласно предложению, новый пакет помощи будет включать 21,7 млрд долларов оборонной помощи, а 14,5 млрд долларов планируют направить на гуманитарную помощь и поддержку работы украинских властей, 900 млн - на поддержку проживающих в США украинцев, 626 млн - на ядерную безопасность Украины.
Согласно предложению, новый пакет помощи будет включать 21,7 млрд долларов оборонной помощи, а 14,5 млрд долларов планируют направить на гуманитарную помощь и поддержку работы украинских властей, 900 млн - на поддержку проживающих в США украинцев, 626 млн - на ядерную безопасность Украины.
Ранее помощник Генерального секретаря НАТО по разведке и безопасности Дэвид Кеттлер заявил, что ракетные удары россии по гражданской инфраструктуре Украины ставят целью нанести страдания украинскому народу, однако на самом деле демонстрируют российскую военную слабость и лишь разжигают среди украинцев чувство ненависти к врагу.
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