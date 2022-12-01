Байден призвал Конгресс предоставить Украине $37 миллиардов поддержки

19:22 01 декабря Киев, Украина





Об этом сообщила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд во время Киевского форума безопасности. Президент США Джо Байден обратился в Конгресс с запросом о предоставлении дополнительных 37 миллиардов долларов для поддержки Украины.Об этом сообщила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд во время Киевского форума безопасности.

"Буквально только что президент Байден обратился в Конгресс, чтобы Украина не только пережила эти испытания, но и расцвела как суверенная, защищенная и демократическая страна", - отметила она.

Виктория Нуланд напомнила о важности победы Украины в войне с россией. По ее словам, если же президент рф владимир путин не потерпит поражение, мир станет "намного опаснее".

Напомним, недавно Белый дом сообщил, что обратится к американскому Конгрессу с просьбой одобрить выделение 37,7 млрд долларов на безопасность и другую помощь Украине.



Согласно предложению, новый пакет помощи будет включать 21,7 млрд долларов оборонной помощи, а 14,5 млрд долларов планируют направить на гуманитарную помощь и поддержку работы украинских властей, 900 млн - на поддержку проживающих в США украинцев, 626 млн - на ядерную безопасность Украины.