Байден представит Конгрессу пакет помощи для Украины и Израиля: детали и обоснование

07:02 16 октября Киев, Украина

Президент Соединенных Штатов Джо Байден на этой неделе будет убеждать Конгресс о необходимости одобрения объединенного пакета помощи Украине и Израилю.

Об этом в интервью CBS News заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.



По словам Салливана, учитывая, что россияне активизировали наступательные действия в Украине, президент США четко дал понять, что собирается идти в Конгресс с пакетом финансирования для Украины, а также с последующей поддержкой Израиля.

"На этой неделе вы можете ожидать интенсивного взаимодействия с Конгрессом, поскольку мы работаем над таким пакетом и стремимся обеспечить для него поддержку со стороны обеих партий", - сказал советник президента США по нацбезопасности.

На уточняющий вопрос журналистки об общей сумме пакета в 2 миллиарда долларов, который объединяет Украину, Израиль и поддержку Тайваня, Салливан ответил, что эта цифра "будет значительно выше".