Байден представит Конгрессу пакет помощи для Украины и Израиля: детали и обоснование

Президент Соединенных Штатов Джо Байден на этой неделе будет убеждать Конгресс о необходимости одобрения объединенного пакета помощи Украине и Израилю.
Об этом в интервью CBS News заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
По словам Салливана, учитывая, что россияне активизировали наступательные действия в Украине, президент США четко дал понять, что собирается идти в Конгресс с пакетом финансирования для Украины, а также с последующей поддержкой Израиля.
По словам Салливана, учитывая, что россияне активизировали наступательные действия в Украине, президент США четко дал понять, что собирается идти в Конгресс с пакетом финансирования для Украины, а также с последующей поддержкой Израиля.
На уточняющий вопрос журналистки об общей сумме пакета в 2 миллиарда долларов, который объединяет Украину, Израиль и поддержку Тайваня, Салливан ответил, что эта цифра "будет значительно выше".
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