Байден пообещал Зеленскому предоставить Украине "небольшое количество" ATACMS - NBC

Глава США Джо Байден во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским пообещал предоставить "небольшое количество" дальнобойных ракет ATACMS.
Об этом сообщает NBC News со ссылкой на троих американских чиновников и представитель Конгресса, знакомых с дискуссиями.
Собеседники телеканала не уточнили, когда именно Украина получит ATACMS или когда США публично объявят о передаче ракет.
В свою очередь The Washington Post проинформировала , что Белый дом близок к решению поставить ATACMS с кассетной боевой частью. Газета объясняет, что таких ракет в США больше, чем оснащенных "унитарной" боевой частью.
В свою очередь The Washington Post проинформировала , что Белый дом близок к решению поставить ATACMS с кассетной боевой частью. Газета объясняет, что таких ракет в США больше, чем оснащенных "унитарной" боевой частью.
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