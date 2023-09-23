Байден пообещал Зеленскому предоставить Украине "небольшое количество" ATACMS - NBC

19:32 22 сентября Киев, Украина

Глава США Джо Байден во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским пообещал предоставить "небольшое количество" дальнобойных ракет ATACMS.

Об этом сообщает NBC News со ссылкой на троих американских чиновников и представитель Конгресса, знакомых с дискуссиями.

"Байден сказал Зеленскому, что Соединенные Штаты предоставят Украине небольшое количество ракет дальнего радиуса действия для помощи в войне с россией", - отметили журналисты.

Собеседники телеканала не уточнили, когда именно Украина получит ATACMS или когда США публично объявят о передаче ракет.



В свою очередь The Washington Post проинформировала , что Белый дом близок к решению поставить ATACMS с кассетной боевой частью. Газета объясняет, что таких ракет в США больше, чем оснащенных "унитарной" боевой частью.