Байден поддержал передачу кассетных боеприпасов Украине

10:46 08 июля Киев, Украина

Пентагон пошел на шаг, который неоднозначно восприняли некоторые страны НАТО. Впервые в военную помощь Украине входят кассетные боеприпасы. Как сказал президент США Джо Байден в разговоре с обозревателем CNN Фаридом Закарией, такое решение было непростым. Однако вполне очевидно, что ВСУ на данный момент очень необходимы именно кассетные снаряды.

Президент указал, что у украинских военнослужащих заканчиваются снаряды.

"Я обсуждал это с нашими союзниками. Мы в ситуации, когда Украину жестоко атакуют - это одна причина. Вторая - у украинцев заканчиваются боеприпасы для 155-мм гаубиц. Это война, связанная с боеприпасами", - сказал он.

Он предположил, что кассетные боеприпасы помогут ВСУ прорваться через укрепления российской армии.

"У них сейчас или есть оружие, чтобы остановить россиян - и не дать им сорвать украинское наступление, - или нет. И я думаю, что они нуждались в нем", - добавил он.

Байден отметил, что отправка кассетных боеприпасов в Украину будет продолжаться в течение неназванного "переходного периода", пока США не нарастят объемы производства 155-миллиметровых снарядов.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан подтвердил информацию о передаче Вашингтоном Киеву кассетных боеприпасов.

Германия выступает против отправки кассетных боеприпасов в Украину.