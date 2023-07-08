Байден поддержал передачу кассетных боеприпасов Украине

Пентагон пошел на шаг, который неоднозначно восприняли некоторые страны НАТО. Впервые в военную помощь Украине входят кассетные боеприпасы. Как сказал президент США Джо Байден в разговоре с обозревателем CNN Фаридом Закарией, такое решение было непростым. Однако вполне очевидно, что ВСУ на данный момент очень необходимы именно кассетные снаряды.
Президент указал, что у украинских военнослужащих заканчиваются снаряды.
Он предположил, что кассетные боеприпасы помогут ВСУ прорваться через укрепления российской армии.
Байден отметил, что отправка кассетных боеприпасов в Украину будет продолжаться в течение неназванного "переходного периода", пока США не нарастят объемы производства 155-миллиметровых снарядов.
Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан подтвердил информацию о передаче Вашингтоном Киеву кассетных боеприпасов.
Германия выступает против отправки кассетных боеприпасов в Украину.
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