Байден обсудит с Путиным украинский вопрос

08:18 26 Май Киев, Украина

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что на предстоящей встрече в Женеве главы США Джо Байден и России Владимир Путин , кроме ряда важных тем, обсудят Украину.

«Президент (Байден - ред.) среди прочего поднимет вопрос Украины с акцентом на поддержку Америкой суверенитета и территориальной целостности Украины. Он также планирует поднять тему Беларуси и выразить наше серьезное беспокойство», - заметила Псаки.

Она также отметила, что в целом во время саммита предусматривается широкое обсуждение вопросов стратегической безопасности в мире, а также других аспектов, где стороны имеют свои интересы.

«Мы ожидаем, что они (лидеры государства - ред.) потратят достаточно много времени на вопросы стратегической стабильности - в том, что касается повестки дня контроля над вооружениями после продления СНВ-III. Очевидно, мы оба также являемся членами Р5+1 (формата переговоров об иранском ядерном соглашении - ред.), учитывая то, что эти переговоры продолжаются», - подчеркнула пресс-секретарь Белого дома.

Псаки заметила, что до запланированной встречи остается еще три недели, поэтому за это время может возникнуть целый ряд вопросов, которые могут быть вынесены для обсуждения на саммите.



В то же время она подчеркнула, что в Вашингтоне «не рассматривают встречу с российским президентом как вознаграждение (для Путина - ред.), мы рассматриваем её как жизненно важную часть в процессе защиты интересов Америки». В этом контексте Псаки заметила, что дипломатия так и работает: приходится не всегда встречаться с людьми, с позициями которых администрация США соглашается.

Как сообщалось, во вторник Белый дом официально подтвердил, что президент США Джо Байден намерен провести встречу с кремлевским лидером Владимиром Путиным 16 июня в Женеве, Швейцария.