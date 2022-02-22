Байден обсудит с Путиным украинский вопрос

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что на предстоящей встрече в Женеве главы США Джо Байден и России Владимир Путин, кроме ряда важных тем, обсудят Украину.
Она также отметила, что в целом во время саммита предусматривается широкое обсуждение вопросов стратегической безопасности в мире, а также других аспектов, где стороны имеют свои интересы.
Псаки заметила, что до запланированной встречи остается еще три недели, поэтому за это время может возникнуть целый ряд вопросов, которые могут быть вынесены для обсуждения на саммите.
В то же время она подчеркнула, что в Вашингтоне «не рассматривают встречу с российским президентом как вознаграждение (для Путина - ред.), мы рассматриваем её как жизненно важную часть в процессе защиты интересов Америки». В этом контексте Псаки заметила, что дипломатия так и работает: приходится не всегда встречаться с людьми, с позициями которых администрация США соглашается.
Как сообщалось, во вторник Белый дом официально подтвердил, что президент США Джо Байден намерен провести встречу с кремлевским лидером Владимиром Путиным 16 июня в Женеве, Швейцария.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии