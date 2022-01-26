Байден не намерен размещать войска США в Украине

07:30 26 Январь Киев, Украина

Соединенные Штаты Америки и Североатлантический альянс (НАТО) не планируют посылать контингент войск в Украину в случае нового вторжения России. Соответствующее заявление президент США Джо Байден сделал в ходе беседы с журналистами.

"Нет намерения размещать войска НАТО или США в Украине", - цитирует Байден агентство AFP.

В то же время американский лидер в очередной раз предупредил Россию о "строгих санкциях", если Москва решит осуществить новую агрессию против Украины. В частности, "представляю" возможность введения санкций непосредственно против президента России Владимира Путина, сказал Байден.



Американский президент предостерег, что "российское вторжение в Украину может стать величайшим со времен Второй мировой войны", и такой шаг "изменит мир"



Напомним, Великобритания тоже не планирует задействовать войска в боевых задачах в Украине.



Как сообщалось, США проводит консультации с союзниками в Восточной Европе по поводу возможного усиления американского военного контингента в этих странах. Вашингтон готов отправить в Европу около 8,500 военнослужащих. Впрочем, решение о развертывании войск в Европе еще не принято.



По данным Киева и Запада, вблизи границы России с Украиной и в аннексированном Крыму в настоящее время находятся более 100 тысяч военнослужащих РФ. В настоящее время продолжается переброска российских военных в Беларусь для совместных учений "Союзная решимость-2022", которые пройдут с 10 по 20 февраля. Это заставляет опасаться нового вторжения РФ в Украину. В то же время Москва отвергает агрессивные планы.