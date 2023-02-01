Байден нанесет визит в Центральную Европу

В скором времени станет известно в какие конкретно страны Центральной Европы посетит президент США Джо Байден.
Об этом на пресс-конференции в Риге заявили президенты Польши и Латвии Анджей Дуда и Эгилс Левитс в среду, 1 февраля.
Об этом на пресс-конференции в Риге заявили президенты Польши и Латвии Анджей Дуда и Эгилс Левитс в среду, 1 февраля.
Он напомнил, что Центральная Европа – это территория от Румынии до Эстонии.
А Эгилс Левитс подчеркнул, что этот визит Байдена будет очень важным сигналом для всех союзников, а также для страны-агрессора россии.
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