Байден нанесет визит в Центральную Европу

18:48 01 февраля Киев, Украина





Об этом на пресс-конференции в Риге заявили президенты Польши и Латвии Анджей Дуда и Эгилс Левитс в среду, 1 февраля. В скором времени станет известно в какие конкретно страны Центральной Европы посетит президент США Джо Байден Об этом на пресс-конференции в Риге заявили президенты Польши и Латвии Анджей Дуда и Эгилс Левитс в среду, 1 февраля.

"Мы ожидаем визит президента Джо Байдена. Президент Байден, вероятно, прибудет в нашу часть Европы в феврале", – сказал Дуда.

Он напомнил, что Центральная Европа – это территория от Румынии до Эстонии.

"У нас нет такой информации (какие именно страны посетит Байден – ред.). Возможно, будем узнавать об этом несколько следующих дней. Каждый визит президента США в такой сложный момент в эту часть Европы, вблизи места военных действий в Украине, является укреплением нашей безопасности", – сказал Дуда.

А Эгилс Левитс подчеркнул, что этот визит Байдена будет очень важным сигналом для всех союзников, а также для страны-агрессора россии.