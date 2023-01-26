Президент США Джо Байден может полететь в Европу на годовщину полномасштабной войны, но Украину он вряд ли посетит из соображений безопасности.
Об этом сообщает CNN со ссылкой на двух неназванных высокопоставленных чиновников.
По словам собеседников журналистов, Байден рассматривает возможность поездки в Европу в годовщину полномасштабного вторжения рф в Украину.
Поездка еще не подтверждена и детали не согласованы, но один из официальных лиц сказал, что одной из рассматриваемых остановок является Польша – ключевой союзник НАТО, где сейчас размещены тысячи американских военнослужащих. Также Польша является центром для поставок западного оружия в Украину, и там же военнослужащие США также обучают украинских военных.
Однако, по словам чиновника, маловероятно, что Байден поедет в Украину в рамках этой поездки, учитывая опасения по поводу безопасности.
По данным CNN, помощники Байдена уже несколько недель планируют, как они почтят годовщину вторжения. Возможно, президент США выступит с важной речью. Они хотят подчеркнуть стойкость украинского народа, отметив, что, когда началась полномасштабная война, многие считали, что Киев падет в течение нескольких дней.
Об этом сообщает CNN со ссылкой на двух неназванных высокопоставленных чиновников.
По словам собеседников журналистов, Байден рассматривает возможность поездки в Европу в годовщину полномасштабного вторжения рф в Украину.
Поездка еще не подтверждена и детали не согласованы, но один из официальных лиц сказал, что одной из рассматриваемых остановок является Польша – ключевой союзник НАТО, где сейчас размещены тысячи американских военнослужащих. Также Польша является центром для поставок западного оружия в Украину, и там же военнослужащие США также обучают украинских военных.
Однако, по словам чиновника, маловероятно, что Байден поедет в Украину в рамках этой поездки, учитывая опасения по поводу безопасности.
По данным CNN, помощники Байдена уже несколько недель планируют, как они почтят годовщину вторжения. Возможно, президент США выступит с важной речью. Они хотят подчеркнуть стойкость украинского народа, отметив, что, когда началась полномасштабная война, многие считали, что Киев падет в течение нескольких дней.
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