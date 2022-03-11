Байден лично запретил передачу истребителей Украине, боясь спровоцировать Путина - The Wall Street Journal

18:42 11 Март Киев, Украина

Белый дом теперь подтверждает, что президент Байден наложил вето на поставку самолета, чтобы не спровоцировать Владимира Путина и не привести к эскалации войны.

Об этом говорится в редакционной статье издания The Wall Street Journal.

"Логика, кажется, такова, что отправка смертоносных зенитных и противотанковых средств не спровоцирует русских, а 28 самолетов спровоцируют. Это различие трудно разобрать, особенно когда Пентагон также говорит, что украинцам не нужны самолеты, потому что их другое оружие более эффективно. Значит, отправка менее летальных самолетов приведет к Третьей мировой войне, но не оружие, которое на самом деле является смертельным?"", - говорят в The Wall Street Journal.

Издание отмечает, что такое решение является большей проблемой и посылает Путину сигнал о НАТО.

"Суть надежного сдерживания заключается в том, чтобы заставить противника поверить, что определенные действия приведут к ответу. Демонстративно не посылая войска и говоря, что причиной этого является страх перед эскалацией, мистер Байден говорит Путину, о чем ему не стоит беспокоиться. Вместо того, чтобы сдерживать Путина, Байден позволяет россиянам сдерживать США", - пишет WSJ.

Издание отмечает, что такое поведение становится закономерным для нынешнего президента США.

"В Афганистане он требовал быстрого выхода к определенной дате, чтобы не спровоцировать Талибан, захвативший власть. Результатом стало американское унижение, которое могло повлиять на решение Путина вторгнуться в Украину", – пишет WSJ.

Также, в этом месяце администрация Байдена отменила запланированные испытания американской ядерной ракеты после того, как Путин выразил нечеткую ядерную угрозу. Испытания не имели никакого отношения к Украине, и Россия знала об этом, но Пентагон все равно их остановил.

"Это еще один удар по доверию к сдерживанию США", - говорится в статье.

Между тем Путин в любом случае усиливает свое наступление на Украину. Так, министр иностранных дел Сергей Лавров в четверг признал, что россияне сознательно атаковали роддом в Мариуполе.