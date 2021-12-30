Байден и Путин проведут переговоры сегодня

07:23 30 Декабрь Киев, Украина





Отметим, госсекретарь Энтони Блинкен в среду переговорил с президентом Украины Владимиром Зеленским. Путин и Байден перенесли переговоры на четверг, 30 декабря - они обсудят «ряд тем, включая предстоящие дипломатические встречи», - заявила пресс-секретарь Совета национальной безопасности Эмили Хорн.Отметим, госсекретарь Энтони Блинкен в среду переговорил с президентом Украины Владимиром Зеленским.



Представитель Госдепартамента Нед Прайс сказал, что Блинкен в разговоре с Зеленским «подтвердил непоколебимую поддержку Соединенными Штатами независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом наращивания военной мощи России на границах Украины».



Прайс сказал, что они обсудили усилия по мирному урегулированию конфликта на востоке Украины и предстоящие дипломатические переговоры с Россией.



Ранее на этой неделе Путин сказал, что он обдумает множество вариантов, если Запад не выполнит его требования о гарантиях безопасности, исключающих расширение НАТО на Украину.



Также, в начале декабря Москва представила проекты документов по безопасности, требуя, чтобы НАТО отказало в членстве Украине и другим бывшим советским странам и свернуло свои военные операции в Центральной и Восточной Европе.



США и их союзники отказались предоставить России гарантии в отношении Украины, которых хочет Путин, ссылаясь на принцип НАТО, согласно которому членство открыто для любой подходящей страны. Они согласились. однако, провести переговоры с Россией в следующем месяце, чтобы обсудить ее опасения.



Ожидается, что во время сегодняшнего звонка, инициатором которого была Россия, Байден подчеркнет Путину, что США едины со своими союзниками и продемонстрируют готовность участвовать в «принципиальной дипломатии» с Россией.



Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан ясно дал понять в публичных комментариях, что администрация готова обсудить озабоченность Москвы по поводу НАТО в переговорах с российскими официальными лицами.



Ожидается, что российский и американский лидеры обсудят также усилия, направленные на то, чтобы убедить Иран вернуться к ядерному соглашению 2015 года, которое было фактически отменено администрацией Трампа.



Несмотря на разногласия по Украине и другим вопросам, официальные лица Белого дома заявили, что ядерная проблема Ирана - это та проблема, в которой, по их мнению, США и Россия могут сотрудничать.



Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что Путин поговорит с Байденом в четверг, но не сообщил подробностей.