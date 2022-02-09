Байден: газопровода не будет, если Россия вторгнется в Украину

Президент США Джо Байден встретился в понедельник с новым лидером Германии и пообещал, что важнейший газопровод «Северный поток — 2» из России в Германию будет заблокирован, если Россия продолжит вторжение в Украину. Владимир Путин возразил, что только США и их союзники говорят о вторжении.
«Если Россия вторгнется, это означает, что танки и войска снова пересекут границу Украины, тогда «Северного потока-2» больше не будет», — сказал Байден. «Мы положим этому конец».
Это нанесет экономический ущерб России, но также вызовет проблемы с поставками для Германии. Строительство газопровода завершено, но он еще не введен в эксплуатацию.
В то время как Байден с уверенностью повторил, что трубопровод не будет продвигаться вперед, Шольц подчеркнул необходимость сохранять некоторую двусмысленность в отношении санкций, чтобы оказать давление на Россию с целью деэскалации кризиса.
«России необходимо понять, что может произойти гораздо больше, чем они, возможно, рассчитывали», — сказал Шольц.
В то же время Байден и союзники по НАТО ясно дали понять, что не планируют отправлять войска для борьбы с Россией от имени Украины.
Макрон и Путин во время их продолжительной встречи за обедом, констатировали свои разногласия, но также подчеркнули необходимость дальнейших переговоров.
Путин отметил, что США и НАТО проигнорировали требования Москвы о том, чтобы альянс гарантировал, что он не примет в свой состав Украину и другие постсоветские страны, воздержится от размещения оружия в Украине и отведет силы альянса из Восточной Европы.
«Мы категорически против дальнейшего расширения НАТО на восток, потому что это представляет для нас угрозу», — сказал Путин. «Это не мы идем к НАТО, это НАТО идет к нам, поэтому нелогично говорить об агрессивном поведении России».
Путин откровенно насмехался над западными описаниями НАТО как оборонительного альянса, саркастически говоря, что «народ Ирака, Ливии и Афганистана научился этому на собственном опыте». Он также пригрозил более широкой войной, если Украина присоединится к альянсу и, возможно, попытается вернуть Крым.
«Европейские страны автоматически будут втянуты в военный конфликт с Россией», — сказал Путин. «Вы будете втянуты в этот конфликт помимо своей воли. Победителей не будет».
«Если Россия вторгнется, это означает, что танки и войска снова пересекут границу Украины, тогда «Северного потока-2» больше не будет», — сказал Байден. «Мы положим этому конец».
Это нанесет экономический ущерб России, но также вызовет проблемы с поставками для Германии. Строительство газопровода завершено, но он еще не введен в эксплуатацию.
В то время как Байден с уверенностью повторил, что трубопровод не будет продвигаться вперед, Шольц подчеркнул необходимость сохранять некоторую двусмысленность в отношении санкций, чтобы оказать давление на Россию с целью деэскалации кризиса.
«России необходимо понять, что может произойти гораздо больше, чем они, возможно, рассчитывали», — сказал Шольц.
В то же время Байден и союзники по НАТО ясно дали понять, что не планируют отправлять войска для борьбы с Россией от имени Украины.
Макрон и Путин во время их продолжительной встречи за обедом, констатировали свои разногласия, но также подчеркнули необходимость дальнейших переговоров.
Путин отметил, что США и НАТО проигнорировали требования Москвы о том, чтобы альянс гарантировал, что он не примет в свой состав Украину и другие постсоветские страны, воздержится от размещения оружия в Украине и отведет силы альянса из Восточной Европы.
«Мы категорически против дальнейшего расширения НАТО на восток, потому что это представляет для нас угрозу», — сказал Путин. «Это не мы идем к НАТО, это НАТО идет к нам, поэтому нелогично говорить об агрессивном поведении России».
Путин откровенно насмехался над западными описаниями НАТО как оборонительного альянса, саркастически говоря, что «народ Ирака, Ливии и Афганистана научился этому на собственном опыте». Он также пригрозил более широкой войной, если Украина присоединится к альянсу и, возможно, попытается вернуть Крым.
«Европейские страны автоматически будут втянуты в военный конфликт с Россией», — сказал Путин. «Вы будете втянуты в этот конфликт помимо своей воли. Победителей не будет».
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