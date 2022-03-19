Байден: «Эффективная вакцина должна стать бесплатной для всех»

12:53 24 октября Киев, Украина

Поскольку пандемия коронавируса охватила весь мир, вопрос борьбы с ней стал основным рычагом и в политических процессах. Не обошли эту тему и претенденты на пост президента США. Выступая недавно перед своими избирателями в штате Делавэр, кандидат в президенты США от Демократической партии Джозеф Байден заявил, что эффективная и безопасная вакцина против COVID-19 должна быть бесплатной для всех жителей страны.

"Как только у нас будет безопасная и эффективная вакцина, она должна стать бесплатной для всех, вне зависимости от наличия или отсутствия страховки", - отметил кандидат.

Также он сообщил, что в случае победы на президентских выборах 3 ноября обеспечит массовое производство вакцины против коронавируса.

При этом Байден подчеркнул, что широкодоступным прививочный препарат будет через много месяцев.

В то же время действующий президент и участник предвыборной гонки Дональд Трамп заявил, что очень скоро Штаты объявят о готовности американской вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.