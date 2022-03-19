Байден: «Эффективная вакцина должна стать бесплатной для всех»

Поскольку пандемия коронавируса охватила весь мир, вопрос борьбы с ней стал основным рычагом и в политических процессах. Не обошли эту тему и претенденты на пост президента США. Выступая недавно перед своими избирателями в штате Делавэр, кандидат в президенты США от Демократической партии Джозеф Байден заявил, что эффективная и безопасная вакцина против COVID-19 должна быть бесплатной для всех жителей страны.
Также он сообщил, что в случае победы на президентских выборах 3 ноября обеспечит массовое производство вакцины против коронавируса.
При этом Байден подчеркнул, что широкодоступным прививочный препарат будет через много месяцев.
В то же время действующий президент и участник предвыборной гонки Дональд Трамп заявил, что очень скоро Штаты объявят о готовности американской вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.
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