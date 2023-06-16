Бахмутское направление: украинские войска перешли из обороны в наступление

13:36 07 июня Киев, Украина

Украинские войска переходят от обороны к наступлению на Бахмутском направлении, сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр

"За прошедшие сутки имеем продвижение на разных участках Бахмутского направления от 200 до 1100 метров. Враг на этом направлении перешел к обороне, пытаясь удержать занимаемые позиции. Сейчас враг стягивает свои резервы на это направление с глубины для защиты", — написала она в телеграме.

По словам Маляр, "вагнеровцы" остаются кое-где в тыловых подразделениях. По состоянию на сегодняшний день боевые действия ведет регулярная армия рф, пускающая в действие десантно-штурмовые отряды.



Замминистра пояснила, что так долго держать оборону Бахмутского направления и сейчас на нем наступать удается, в том числе, благодаря заранее подготовленным укреплениям.