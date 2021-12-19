Байден заявил о возможности встреч США и союзников по НАТО с Россией для «снижения напряженности»

В ходе встреч с участием представителей Вашингтона, глава США Джо Байден заявил, что по меньшей мере 4 ведущих союзника США по НАТО и России могут собраться для обсуждения опасений РФ относительно НАТО в широком смысле и возможности выработки договоренностей для ослабления напряженности. По словам Байдена о проведении встреч могут объявить до пятницы.
Текст комментариев президента США обнародован на сайте Белого дома.
Отвечая на вопросы СМИ, президент США также заявил, что убежден в том, что глава Кремля Владимир Путин понял озвученные Байденом тезисы, относительно стягивания войск РФ к украинским границам и предупреждение о "сильных экономических и других мерах" в случае военной эскалации.
Президент США также сказал, что ответ США, вероятно, включал бы усиление присутствия США в странах на восточном фланге НАТО и предоставление оборонных вооружений Украине.
Текст комментариев президента США обнародован на сайте Белого дома.
Отвечая на вопросы СМИ, президент США также заявил, что убежден в том, что глава Кремля Владимир Путин понял озвученные Байденом тезисы, относительно стягивания войск РФ к украинским границам и предупреждение о "сильных экономических и других мерах" в случае военной эскалации.
Президент США также сказал, что ответ США, вероятно, включал бы усиление присутствия США в странах на восточном фланге НАТО и предоставление оборонных вооружений Украине.
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