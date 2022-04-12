Азов рассказал о состоянии людей, попавших под действие неизвестного яда, распыленного рашистами в Мариуполе

11:34 12 апреля Киев, Украина

Пострадавшие в результате распространения врагом ядовитого вещества неизвестного происхождения в городе Мариуполь находятся в относительно удовлетворительном состоянии.

Контакт гражданских лиц с веществом был минимальным, ведь эпицентр поражения находился на определенном расстоянии от места нахождения людей.

Несколько ближе находились военнослужащие. Впрочем, сейчас обследовать место событий в полной мере, из-за вражеского огня, невозможно, ведь россияне продолжают проводить тактику сокрытия собственных преступлений.



Среди пострадавших гражданских тяжелое состояние - у пожилой женщины.



Основная симптоматика пострадавших: гиперемия лица, повышение давления, сухость и изжога в области ротоглотки, слизистых участков глаз.