Азербайджанский Милли Меджлис намерен исключить Францию из Минской группы ОБСЕ

12:24 26 ноября Киев, Украина

Реакцией азербайджанского парламента на резолюцию, принятую во Франции относительно признания независимости Карабаха, стало требование исключения Франции из числа сопредседателей Минской группы ОБСЕ.



Об этом говорится в принятом в четверг, 26 ноября, заявлении законодательного органа Азербайджана.



Милли меджлис также выразил протест французскому Сенату из-за принятой накануне резолюции по Нагорному Карабаху и призвал пересмотреть политические и экономические отношения с Парижем.



Спикер Сахиба Гафарова заявила, что "азербайджанский народ и в дальнейшем сплотится вокруг президента Ильхама Алиева в кулак и способен пресечь все грязные деяния, направленные против государства и народа".

"Милли меджлис призывает правительство Азербайджана обратиться к руководству ОБСЕ для отзыва Франции, которая своей позицией и заявлениями в последние дни поставила под сомнение собственную нейтральность, из сопредседателей Минской группы", – говорится в документе.

В заявлении также содержатся предложения "пересмотреть существующие политические отношения между Азербайджаном и Францией", а также "глубоко проанализировать экономические связи между двумя странами и принять соответствующие меры".



В ходе обсуждений ряд депутатов также выступил с предложениями отозвать посла Азербайджана в Париже для консультаций, прервать все отношения с верхней палатой французского парламента.



26 ноября Сенат Франции принял резолюцию о признании независимости Нагорного Карабаха. За высказались 305 членов верхней палаты, против проголосовал один. Но эта резолюция носит рекомендательный характер.