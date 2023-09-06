Азербайджанские саперы проведут тренинги для украинских саперов

Министерство внутренних дел Украины (МВД) сообщило, что Азербайджан будет проводить тренинги для украинских саперов. Тренинги будут проходить на территории Азербайджана и будут посвящены обмену опытом в сфере гуманитарного разминирования.
Во встрече приняли участие заместитель главы МВД Богдан Драпятый и Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджана в Украине Сеймур Мардалиев. Мардалиев заявил, что Азербайджан присоединяется к списку стран, которые будут проводить тренинги для украинских специалистов в сфере разминирования.
Драпятый заявил, что в результате военной агрессии россии ориентировочно 174 тысячи квадратных километров потенциально загрязнены минами и другими взрывоопасными предметами. Также нуждаются в очистке от мин и других взрывоопасных предметов около 14 тысяч квадратных километров акваторий водоемов Украины.
Во встрече приняли участие заместитель главы МВД Богдан Драпятый и Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджана в Украине Сеймур Мардалиев. Мардалиев заявил, что Азербайджан присоединяется к списку стран, которые будут проводить тренинги для украинских специалистов в сфере разминирования.
Драпятый заявил, что в результате военной агрессии россии ориентировочно 174 тысячи квадратных километров потенциально загрязнены минами и другими взрывоопасными предметами. Также нуждаются в очистке от мин и других взрывоопасных предметов около 14 тысяч квадратных километров акваторий водоемов Украины.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии