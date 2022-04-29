Азербайджан поддерживает территориальную целостность Украины - Алиев

15:31 29 апреля Киев, Украина

Глава Азербайджана Ильхам Алиев заявил о поддержке территориальной целостности Украины. Он также считает недопустимой избирательность принципов международного права.

«Мы поддерживаем территориальную целостность Украины, как и другие страны, и открыто заявляем об этом, не прячемся за деревом. Да, мы не отрицаем, что у нас хорошие отношения с Россией. Принципы международного права ни в коем случае не должны искажаться по причине политического превосходства», — заявил Алиев.

В то же время Алиев подчеркнул, что международное сообщество избирательно относилось к Азербайджану в вопросе его территориальной целостности: «Еще до событий в Украине международное сообщество всегда, в очень открытой форме, поддерживало территориальную целостность Грузии и Молдовы. Но, когда дело доходило до нас, посыл был следующий: „заключите мирный договор с Арменией“. Но как можно заключить мир с агрессором, захватившим твои земли?».

На вопрос, какой совет бы он дал Украине он ответил: «Самое главное — никогда не соглашаться на оккупацию»



Ранее Владимир Зеленский заявил, что считает обоснованным нежелание Баку поддерживать Украину в противостоянии РФ на том уровне, что Киев требует от других государств.



Зеленский подчеркнул, что у Украины есть поддержка со стороны Азербайджана, но не поддержка оружием.