Азербайджан поддерживает территориальную целостность Украины - Алиев

Глава Азербайджана Ильхам Алиев заявил о поддержке территориальной целостности Украины. Он также считает недопустимой избирательность принципов международного права.
В то же время Алиев подчеркнул, что международное сообщество избирательно относилось к Азербайджану в вопросе его территориальной целостности: «Еще до событий в Украине международное сообщество всегда, в очень открытой форме, поддерживало территориальную целостность Грузии и Молдовы. Но, когда дело доходило до нас, посыл был следующий: „заключите мирный договор с Арменией“. Но как можно заключить мир с агрессором, захватившим твои земли?».
На вопрос, какой совет бы он дал Украине он ответил: «Самое главное — никогда не соглашаться на оккупацию»
Ранее Владимир Зеленский заявил, что считает обоснованным нежелание Баку поддерживать Украину в противостоянии РФ на том уровне, что Киев требует от других государств.
Зеленский подчеркнул, что у Украины есть поддержка со стороны Азербайджана, но не поддержка оружием.
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