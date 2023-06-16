Азербайджан отправляет гуманитарную помощь Украине после подрыва плотины Каховской ГЭС
19:54 09 июня Киев, Украина
Азербайджан
отправляет гуманитарную помощь Украине для преодоления последствий подрыва россиянами плотины Каховской ГЭС.
Об этом в Telegram сообщил глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.
"Хочу поблагодарить народ Азербайджана и лично помощника президента страны Хикмета Гаджиева за скорую реакцию. В кратчайшие сроки для нас были собраны и отправлены надувные лодки, насосы, мотопомпы, спасательные жилеты и защитные костюмы", — говорится в сообщении Давида.
Также Азербайджан предоставил топливо для техники и транспорта, вовлеченного в спасательную операцию.
"Больше всего благодарим за поддержку! Мы будем всегда помнить, как нам протянули руку помощи в трудное время", — написал Арахамия.
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