Азербайджан отправляет гуманитарную помощь Украине после подрыва плотины Каховской ГЭС

19:54 09 июня Киев, Украина





Об этом в Telegram сообщил глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. Азербайджан отправляет гуманитарную помощь Украине для преодоления последствий подрыва россиянами плотины Каховской ГЭС.Об этом в Telegram сообщил глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"Хочу поблагодарить народ Азербайджана и лично помощника президента страны Хикмета Гаджиева за скорую реакцию. В кратчайшие сроки для нас были собраны и отправлены надувные лодки, насосы, мотопомпы, спасательные жилеты и защитные костюмы", — говорится в сообщении Давида.

Также Азербайджан предоставил топливо для техники и транспорта, вовлеченного в спасательную операцию.