Азербайджан не допускает вмешательства третьих стран в конфликт с Арменией

Стало известно о том, как отреагировал президент Азербайджана на обращение МИД Армении за помощью к Путину. В интервью ARD глава Азербайджана Ильхам Алиев в категоричной форме высказался против участия каких-либо третьих государств в конфликт с Арменией.
Алиев утверждает, что армянская сторона намерена втянуть в нагорно-карабахский конфликт азербайджанских партнеров и друзей.
Также азербайджанский лидер отрицает вовлечение в конфликт турецких военнослужащих.
Напомним, что ранее Армения запросила помощь у России по Карабаху. В Ереване заявили, что боевые действия приближаются к границам республики и на основе двустороннего соглашения попросили о помощи.
Также сообщалось, что в РФ рассказали, при каком условии помогут Армении. В МИД России заявили, что окажут помощь Еревану только если боевые действия будут происходить на ее территории.
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