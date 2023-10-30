Азербайджан направил гуманитарную помощь Украине

18:42 30 октября Киев, Украина

Азербайджан направил гуманитарную помощь в Украину в виде партии электрооборудования, утвержденной азербайджанским президентом.



Об этом сообщило агентство Azertag 30 октября.



Сообщается, что из Сумгаитского технологического парка отправился конвой из 14 грузовиков, перевозящих более 555 тысяч метров электрических кабелей и проводов.



Гуманитарный груз был подготовлен Министерством энергетики Азербайджана согласно указанию президента Ильхама Алиева от 17 июля 2023 года. Он направлен "для поддержки мероприятий по восстановлению устойчивого электроснабжения на территориях, пострадавших от нынешних событий в Украине".



По данным агентства, дополнительные партии гуманитарной помощи общей стоимостью 7,6 миллиона долларов, согласно запросам Киева, планируется отправить в ближайшее время.



Общий объем гуманитарной помощи, предоставленной Баку, включая средства для восстановления и реконструкции, достигает более 33 миллионов долларов.

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