Азербайджан и Украина могут обсудить сотрудничество в сфере IТ
06:38 11 Май Киев, Украина
Идет подготовка официального визита премьер-министра Украина Дениса Шмыгаля в Азербайджан
, в ходе визита могут обсудить вопрос сотрудничества между странами в сфере IТ.
Об этом сообщил источник в дипломатических кругах.
"Договоренность достигнута. Это все в планах. Это реально. Сроки согласовываются. Я думаю, что визит Шмыгаля не за горами", - отметил собеседник.
В ответ должен состояться визит членов правительства Азербайджана в Украину.
"У вас такие технологии. Они у вас очень развиты. Это та ниша, которую вы могли занять и получить довольно неплохую прибыль... Вероятно этот вопрос будет обсуждаться в рамках визита", - прогнозирует источник.
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