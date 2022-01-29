Азербайджан и Украина могут обсудить сотрудничество в сфере IТ

Об этом сообщил источник в дипломатических кругах.

"Договоренность достигнута. Это все в планах. Это реально. Сроки согласовываются. Я думаю, что визит Шмыгаля не за горами", - отметил собеседник.

В ответ должен состояться визит членов правительства Азербайджана в Украину.

"У вас такие технологии. Они у вас очень развиты. Это та ниша, которую вы могли занять и получить довольно неплохую прибыль... Вероятно этот вопрос будет обсуждаться в рамках визита", - прогнозирует источник.