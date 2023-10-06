Австрия вызвала посла россии из-за ракетного удара по Грозе

16:05 06 октября Киев, Украина

Министерство иностранных дел Австрии вызвало посла россии в Вене в связи с ударом ракетами по кафе в украинском селе Гроза на Харьковщине.



Об этом официально сообщило МИД Австрии через Twitter.



В сообщении отмечается, что посла россии вызвали после "ужасного ракетного обстрела села в Харьковской области, произошедшего вчера, в результате которого погибли десятки невинных людей".



Такие атаки на гражданское население признаются военным преступлением, и ответственные за них должны быть привлечены к суду.