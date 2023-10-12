Австрия выделит 40 млн евро на программы восстановления Украины и Молдовы

16:59 12 октября Киев, Украина

Австрия выделит 40 миллионов евро на поддержку проектов реконструкции и восстановления в Украине и Молдове.

Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте министерства финансов Австрии.



Австрия обязалась инвестировать 30 млн евро в рамках недавно начатой Специальной программы для Украины и Молдовы (SPUR) в рамках Международной ассоциации развития (IDA), отделения Группы Всемирного банка. Кроме того, немедленная дополнительная поддержка в размере 10 млн евро обещана через Трастовый фонд помощи, восстановления, реконструкции и реформирования в Украине (URTF).



В частности, взнос через IDA позволяет привлечь средства в объеме около 90 млн евро. IDA занимается борьбой с бедностью и содействием устойчивому развитию в беднейших странах мира. Эти 90 млн. евро будут направлены, в частности, на преодоление дефицита финансирования важных рамочных проектов в Украине в сферах энергетики, транспортной инфраструктуры и здравоохранения, а также на поддержку проектов в Молдове.



Общий объем финансирования SPUR составляет 6 млрд. долларов. Основная часть этой суммы – 5,7 млрд, предназначена для Украины, которая пострадала от войны, а Молдова получит 300 млн долларов.