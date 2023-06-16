Австрия хочет помочь Украине в разминировании территорий

Австрия профинансирует для Украины закупку оборудования для разминирования на сумму 2 миллиона евро, заявил канцлер Австрии Карл Негаммер в интервью OE24.
По данным издания, Украина получит эти средства из Фонда иностранных катастроф.
Ожидается, что деньги будут перечислены организации Международный трастовый фонд (ITF), которая работает во всем мире для помощи в разминировании и обезвреживании взрывоопасных предметов, остающихся после военных конфликтов. После этого они будут направлены на финансирование оборудования для разминирования территории Украины.
Ожидается, что деньги будут перечислены организации Международный трастовый фонд (ITF), которая работает во всем мире для помощи в разминировании и обезвреживании взрывоопасных предметов, остающихся после военных конфликтов. После этого они будут направлены на финансирование оборудования для разминирования территории Украины.
Подчеркивается, что решение о финансировании разминирования в Украине принималось в рамках дискуссии, связанной с нейтралитетом Австрии. Ранее министр обороны страны Клаудия Таннер отказалась от помощи в разминировании Украины.
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