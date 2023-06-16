Австрия хочет помочь Украине в разминировании территорий

07:29 29 мая Киев, Украина

Австрия профинансирует для Украины закупку оборудования для разминирования на сумму 2 миллиона евро, заявил канцлер Австрии Карл Негаммер в интервью OE24.

"Факт остается фактом: нога австрийского солдата не ступит на украинскую землю, пока это зона боевых действий. Мы помогаем с финансовой поддержкой для разминирования и оказываем 2 миллиона евро на поддержку в разминировании", - отметил он.

По данным издания, Украина получит эти средства из Фонда иностранных катастроф.



Ожидается, что деньги будут перечислены организации Международный трастовый фонд (ITF), которая работает во всем мире для помощи в разминировании и обезвреживании взрывоопасных предметов, остающихся после военных конфликтов. После этого они будут направлены на финансирование оборудования для разминирования территории Украины.

Подчеркивается, что решение о финансировании разминирования в Украине принималось в рамках дискуссии, связанной с нейтралитетом Австрии. Ранее министр обороны страны Клаудия Таннер отказалась от помощи в разминировании Украины.