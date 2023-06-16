Австралия вводит санкции против россии, ограничивая компании и банки

Австралия приняла новые меры санкций в отношении россии, введя ограничения на несколько компаний, включая Роснефть, Северсталь, Полюс и другие, а также ряд банков.
Сообщается, что пресс-служба премьера Австралии официально подтвердила о введении финансовых санкций и запрете на экспорт, охватывающих секторы экономического и стратегического значения для россии.
Примечательно, что премьер-министр Энтони Албаниз и министр иностранных дел Пенни Вонг выступили с объявлением. Всего новые финансовые санкции будут применяться к 21 организации рф и трём физическим лицам.
Список организаций, попавших под санкции, включает нефтяную компанию Роснефть, дочерние компании государственной атомной компании Росатом, занимающиеся ядерными исследованиями, развитием инфраструктуры и созданием вооружений, а также российскую компанию, созданную для "поглощения" Запорожской АЭС.
Кроме того, санкции были наложены на крупнейшую золотодобывающую компанию россии ПАО Полюс, одну из ведущих металлургических компаний россии ПАО Северсталь, а также на оборонные организации, поддерживающие войну.
В список попали также пять российских банков, работающих на территории рф. Кроме того, Австралия введет запрет на экспорт всех автомобилей и запасных частей в россию.
Австралия уже приняла санкции против более тысячи человек и организаций, поддерживающих незаконное вторжение россии в Украину, с момента начала военного конфликта.
Сообщается, что пресс-служба премьера Австралии официально подтвердила о введении финансовых санкций и запрете на экспорт, охватывающих секторы экономического и стратегического значения для россии.
Примечательно, что премьер-министр Энтони Албаниз и министр иностранных дел Пенни Вонг выступили с объявлением. Всего новые финансовые санкции будут применяться к 21 организации рф и трём физическим лицам.
Список организаций, попавших под санкции, включает нефтяную компанию Роснефть, дочерние компании государственной атомной компании Росатом, занимающиеся ядерными исследованиями, развитием инфраструктуры и созданием вооружений, а также российскую компанию, созданную для "поглощения" Запорожской АЭС.
Кроме того, санкции были наложены на крупнейшую золотодобывающую компанию россии ПАО Полюс, одну из ведущих металлургических компаний россии ПАО Северсталь, а также на оборонные организации, поддерживающие войну.
В список попали также пять российских банков, работающих на территории рф. Кроме того, Австралия введет запрет на экспорт всех автомобилей и запасных частей в россию.
Австралия уже приняла санкции против более тысячи человек и организаций, поддерживающих незаконное вторжение россии в Украину, с момента начала военного конфликта.
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