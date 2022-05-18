Австралия ввела санкции в отношении российских пропагандистов и силовиков, в списке – Кива

Австралия ввела новые санкции против России. В новый список попали 11 физических лиц, в основном российские пропагандисты и чиновники, а также 12 организаций.
Об этом говорится в заявлении министра иностранных дел Австралии Марис Пейн.
Под санкциями оказались генеральные директора медиагруппы «россия сегодня», RT, холдинга «Газпром-медиа» Дмитрий Киселев, Алексей Николов, Александр Жаров, журналист и ведущий ВГТРК Сергей Брилев, телеведущий Михаил Леонтьев, военные корреспонденты Евгений Поддубный, Александр Коц, Дмитрий Стешин. Также ограничения распространены на директора Музея Победы Александра Школьника. Ранее, в марте, под австралийскими санкциями оказались 32 российских пропагандиста.
18 мая также объявлено о введении санкций в отношении врио главы МЧС россии Александра Чуприяна, первого заместителя директора ФСБ Сергея Королева, первого заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ Николая Богдановского, бывшего украинского депутата с пророссийскими взглядами Ильи Кивы. Он призывал россию захватить Украину и изменить ее конституционный строй, а также предлагал «физически устранить» президента Украины Владимира Зеленского и других украинских чиновников.
Австралия ввела ограничения в отношении ЧВК «Вагнер», белорусского производителя гусеничной техники «Минотор-сервис» и «КБ Радар». Обе компании производят сложное военное оборудование, которое используется в интересах воюющей в Украине российской армии. Санкции распространены и на монархическую военизированную организацию «русское имперское движение», которая вербует пророссийских боевиков для отправки в Украину, а также распространяет гомофобию и антисемитизм.
Австралия также вводит адресные финансовые санкции против организаций, которые контролируют «фабрики троллей» и распространяют дезинформацию в интернете. Многие из этих организаций связаны с российскими спецслужбами, говорится в пресс-релизе австралийского правительства.
Всего в санкционном списке Австралии 827 физических лиц и 62 организации. Ограничения предусматривают заморозку активов и запрет на въезд в страну.
Под санкциями оказались генеральные директора медиагруппы «россия сегодня», RT, холдинга «Газпром-медиа» Дмитрий Киселев, Алексей Николов, Александр Жаров, журналист и ведущий ВГТРК Сергей Брилев, телеведущий Михаил Леонтьев, военные корреспонденты Евгений Поддубный, Александр Коц, Дмитрий Стешин. Также ограничения распространены на директора Музея Победы Александра Школьника. Ранее, в марте, под австралийскими санкциями оказались 32 российских пропагандиста.
18 мая также объявлено о введении санкций в отношении врио главы МЧС россии Александра Чуприяна, первого заместителя директора ФСБ Сергея Королева, первого заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ Николая Богдановского, бывшего украинского депутата с пророссийскими взглядами Ильи Кивы. Он призывал россию захватить Украину и изменить ее конституционный строй, а также предлагал «физически устранить» президента Украины Владимира Зеленского и других украинских чиновников.
Австралия ввела ограничения в отношении ЧВК «Вагнер», белорусского производителя гусеничной техники «Минотор-сервис» и «КБ Радар». Обе компании производят сложное военное оборудование, которое используется в интересах воюющей в Украине российской армии. Санкции распространены и на монархическую военизированную организацию «русское имперское движение», которая вербует пророссийских боевиков для отправки в Украину, а также распространяет гомофобию и антисемитизм.
Австралия также вводит адресные финансовые санкции против организаций, которые контролируют «фабрики троллей» и распространяют дезинформацию в интернете. Многие из этих организаций связаны с российскими спецслужбами, говорится в пресс-релизе австралийского правительства.
Всего в санкционном списке Австралии 827 физических лиц и 62 организации. Ограничения предусматривают заморозку активов и запрет на въезд в страну.
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