Австралия ввела санкции в отношении 14 крупных российских компаний с государственным участием

10:35 14 апреля Киев, Украина

Правительство Австралии объявило о расширении санкционного списка в связи с продолжающейся агрессией рф в Украине. Они коснутся 14 российских компаний с государственным участием, играющих ключевую роль в экономике россии.

Об этом сообщил МИД Австралии.



В список попали: «Газпром», «Газпром нефть», «Транснефть», РЖД, Объединенная судостроительная корпорация, «Севмаш», «Совкомфлот», Новороссийский морской торговый порт, «Русгидро», «Алроса», «Ростелеком», «КамАЗ», «Росэлектроника» и «Согаз».





Австралия, Евросоюз, США, Канада и присоединившиеся к ним страны ввели Сейчас в санкционных списках Австралии также около 500 физических лиц из россии и Белоруссии, включая первых лиц обеих стран. Ранее Австралия заморозила активы российского Центробанка, ввела пошлину в 35% на ввоз всех российских товаров. Австралия, Евросоюз, США, Канада и присоединившиеся к ним страны ввели санкции в ответ на вторжение россии в Украину. Ограничительные меры несколько раз ужесточались. Так, Евросоюз 8 апреля принял пятый санкционный пакет и ведет работу над шестым.