Австралия ввела санкции в отношении 14 крупных российских компаний с государственным участием

Правительство Австралии объявило о расширении санкционного списка в связи с продолжающейся агрессией рф в Украине. Они коснутся 14 российских компаний с государственным участием, играющих ключевую роль в экономике россии.
Об этом сообщил МИД Австралии.
В список попали: «Газпром», «Газпром нефть», «Транснефть», РЖД, Объединенная судостроительная корпорация, «Севмаш», «Совкомфлот», Новороссийский морской торговый порт, «Русгидро», «Алроса», «Ростелеком», «КамАЗ», «Росэлектроника» и «Согаз».
В список попали: «Газпром», «Газпром нефть», «Транснефть», РЖД, Объединенная судостроительная корпорация, «Севмаш», «Совкомфлот», Новороссийский морской торговый порт, «Русгидро», «Алроса», «Ростелеком», «КамАЗ», «Росэлектроника» и «Согаз».
Сейчас в санкционных списках Австралии также около 500 физических лиц из россии и Белоруссии, включая первых лиц обеих стран. Ранее Австралия заморозила активы российского Центробанка, ввела пошлину в 35% на ввоз всех российских товаров.
Австралия, Евросоюз, США, Канада и присоединившиеся к ним страны ввели санкции в ответ на вторжение россии в Украину. Ограничительные меры несколько раз ужесточались. Так, Евросоюз 8 апреля принял пятый санкционный пакет и ведет работу над шестым.
Австралия, Евросоюз, США, Канада и присоединившиеся к ним страны ввели санкции в ответ на вторжение россии в Украину. Ограничительные меры несколько раз ужесточались. Так, Евросоюз 8 апреля принял пятый санкционный пакет и ведет работу над шестым.
РЖД, сообщало агентство Bloomberg 11 апреля, стала первой российской компанией, которую признали допустившей дефолт. Из-за санкций «Российские железные дороги» не смогли вовремя провести выплату по одному из выпусков евробондов.
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