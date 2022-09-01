Австралия в ближайшее время передаст Украине 300 барражирующих боеприпасов DefendTex D40

20:32 19 августа Киев, Украина

Австралия в ближайшее время передаст ВСУ 300 дронов-камикадзе DefendTex D40. Тестовые экземпляры уже были доставлены в Польшу, где пройдут испытания. После тестов Австралия отправит в Украину всю партию боеприпасов.

DefendTex D40 могут уничтожать не только личный состав противника, но даже танки. Видео с испытанием появилось на австралийском канале 7news.

Сообщается, что барражирующие боеприпасы можно запускать при помощи 40-мм гранатомета или вручную. Предусмотрена дальность полета на расстояние в 20 километров. Взлетный вес боекомплекта примерно 300 грамм.



Что такое DefendTex?

Отметим, что DefendTex — это австралийская оружейная компания, которая обслуживает военных и правоохранительные органы по всему миру. Компания занимается изготовлением беспилотных летательных аппаратов, бронежилетов, средств химической защиты, а также товаров из области энергетики.



Отметим, что в командовании Десантно-штурмовых войск рассказали о визите австралийского сенатора парламента Девида Вана. Политик посетил расположение одного из подразделений 80 отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВСУ в районах выполнения задач, пообщался с командованием и проверил работу австралийских бронемашин "Bushmaster", поступивших в подразделения ДШВ ВС Украины в рамках международной технической помощи.