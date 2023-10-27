Австралия разместит самолет в ФРГ для обеспечения безопасности гумпомощи Украины

Австралия ответила на запрос США о размещении в Германии самолета раннего предупреждения E-7A Wedgetail, принадлежащего Королевским ВВС Австралии. Этот самолет будет использоваться для обеспечения безопасности международной гуманитарной помощи Украины. Разворачивание австралийского контингента начинается на этой неделе.
Совместное заявление лидеров США и Австралии подчеркивает, что это размещение усилит многоуровневую систему защиты международной гуманитарной помощи для Украины и обеспечит более раннее обнаружение возможных угроз.
Помимо этого, Соединенные Штаты выразили признательность за решение Австралии предоставить дополнительные 13 миллионов долларов военной помощи Украине. Эта помощь включает в себя оборудование для борьбы с беспилотными летательными аппаратами и средства для разминирования.
В заявлении также подчеркивается осуждение незаконной и неспровоцированной войны россии против Украины. Эта война нарушает международное право, включая Устав ООН, и создает глобальные угрозы в сфере продовольственной и энергетической безопасности. В свете этого, США и Австралия подтверждают свое обязательство поддерживать Украину и призывают россию немедленно, полностью и безусловно вывести свои войска за международно признанные границы Украины, чтобы Украина могла решить этот конфликт на собственных условиях.
Совместное заявление лидеров США и Австралии подчеркивает, что это размещение усилит многоуровневую систему защиты международной гуманитарной помощи для Украины и обеспечит более раннее обнаружение возможных угроз.
Помимо этого, Соединенные Штаты выразили признательность за решение Австралии предоставить дополнительные 13 миллионов долларов военной помощи Украине. Эта помощь включает в себя оборудование для борьбы с беспилотными летательными аппаратами и средства для разминирования.
В заявлении также подчеркивается осуждение незаконной и неспровоцированной войны россии против Украины. Эта война нарушает международное право, включая Устав ООН, и создает глобальные угрозы в сфере продовольственной и энергетической безопасности. В свете этого, США и Австралия подтверждают свое обязательство поддерживать Украину и призывают россию немедленно, полностью и безусловно вывести свои войска за международно признанные границы Украины, чтобы Украина могла решить этот конфликт на собственных условиях.
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