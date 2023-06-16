Австралия рассматривает отправку 41 самолета F/A-18 Hornet в Украину

08:04 06 июня Киев, Украина

Австралийские военно-воздушные силы активно рассматривают возможность направить 41 истребитель F/A-18 Hornet в Украину, согласно информации, полученной изданием The Australian Financial Review во вторник, 6 июня.



В рамках сотрудничества между Австралией, США и Украиной обсуждается идея о передаче 41 истребителя F/A-18 Hornet Королевских военно-воздушных сил Австралии в Киев, чтобы частично удовлетворить запрос президента Владимира Зеленского, который выразил потребность в таких истребителях, вместо их утилизации, как было планировано ранее.



Источники утверждают, что США благоприятно отнеслись к этой идее о поставке F/A-18 Украине.