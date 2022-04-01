Австралия предоставит Украине бронетранспортеры в ответ на призыв Зеленского

09:30 01 апреля Киев, Украина

Австралия отправит в Украину бронетранспортеры Bushmaster на фоне полномасштабного вторжения россии. Об этом сообщил премьер-министр страны Скотт Моррисон.

"Мы не просто посылаем наши молитвы, мы посылаем наше оружие, мы посылаем наши боеприпасы, мы посылаем нашу гуманитарную помощь, мы посылаем все это и бронежилеты. Мы отправим нашу бронетехнику, в том числе наш транспортер Bushmasters. И мы отправим их туда на наших самолетах C-17", - сказал Моррисон.

Так Австралия отреагировала на просьбу Зеленского, который в ходе выступления перед парламентом страны призвал предоставить Киеву бронетранспортеры. Пока неизвестно, когда и сколько бронемашин будет отправлено в Украину.



Bushmaster IMV – австралийский колесный полноприводный панцирный транспортер. Он был создан для использования в пустынных районах северной Австралии. Может перевозить 9 солдат с запасами пищи (270 л воды) и патронов на 3 дня автономного сопротивления.