Австралия предоставит Украине бронетранспортеры в ответ на призыв Зеленского

Австралия отправит в Украину бронетранспортеры Bushmaster на фоне полномасштабного вторжения россии. Об этом сообщил премьер-министр страны Скотт Моррисон.
Так Австралия отреагировала на просьбу Зеленского, который в ходе выступления перед парламентом страны призвал предоставить Киеву бронетранспортеры. Пока неизвестно, когда и сколько бронемашин будет отправлено в Украину.
Bushmaster IMV – австралийский колесный полноприводный панцирный транспортер. Он был создан для использования в пустынных районах северной Австралии. Может перевозить 9 солдат с запасами пищи (270 л воды) и патронов на 3 дня автономного сопротивления.
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