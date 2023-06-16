Австралия планирует поставить Украине бронированные машины Hawkei

12:21 06 июня Киев, Украина

Австралия планирует отправить Украине бронированные машины Hawkei в рамках нового пакета военной помощи. Информация об этом появилась в газете The Sydney Morning Herald со ссылкой на свои источники.



По данным издания, министр обороны Австралии Ричард Марлз и министр обороны Украины Алексей Резников достигли взаимопонимания во время встречи на саммите по безопасности в Сингапуре. Однако официальное соглашение еще не было оформлено через официальные системы Канберры.



Сам Ричард Марлз отказался комментировать будущие поставки, отметив, что украинская сторона предоставила список потребностей, и с ними была проведена детальная дискуссия.



Глава Минобороны Австралии добавил, что новый пакет поддержки Киева будет представлен в ближайшее время.



По информации издания, официальное объявление о помощи Украине ожидается во время поездки премьер-министра Антони Альбаниза на саммит НАТО в Литву в следующем месяце.