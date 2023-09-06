Австралия передаст Украине антидроновые системы Slinger

Австралийская компания Electro Optic Systems передаст украинским военным антидроновые комплексы Slinger.
Об этом сказал исполнительный вице-президент EOS Мэтт Джонс.
Компания в течение трех недель испытывала систему Slinger. Комплекс был создан на базе 30 мм пушки M230LF и 7,62 мм пулемета MAG58 и устанавливается на пикапе GMC Denali.
Система оснащена тепловизионным и ночным прицелами. А 30-мм пушка подходит для поражения транспортных средств и других воздушных целей типа вертолетов. M230LF может вести огонь единичными выстрелами в режиме 100 или 200 выстрелов в минуту.
Об этом сказал исполнительный вице-президент EOS Мэтт Джонс.
Компания в течение трех недель испытывала систему Slinger. Комплекс был создан на базе 30 мм пушки M230LF и 7,62 мм пулемета MAG58 и устанавливается на пикапе GMC Denali.
Система оснащена тепловизионным и ночным прицелами. А 30-мм пушка подходит для поражения транспортных средств и других воздушных целей типа вертолетов. M230LF может вести огонь единичными выстрелами в режиме 100 или 200 выстрелов в минуту.
В компании-производителе Electro Optic Systems заявили , что они гордятся поддержкой украинской армии и народа Украины.
Посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко лично руководил комплексом Slinger.
Ukrainian ambassador tested EOS' Slinger hard kill counter-drone system pic.twitter.com/b3gnQDfOMM— Dylan Malyasov (@MalyasovDylan) September 1, 2023
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии