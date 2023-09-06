Австралия передаст Украине антидроновые системы Slinger

16:06 01 сентября Киев, Украина

Австралийская компания Electro Optic Systems передаст украинским военным антидроновые комплексы Slinger.



Об этом сказал исполнительный вице-президент EOS Мэтт Джонс.



Компания в течение трех недель испытывала систему Slinger. Комплекс был создан на базе 30 мм пушки M230LF и 7,62 мм пулемета MAG58 и устанавливается на пикапе GMC Denali.



Система оснащена тепловизионным и ночным прицелами. А 30-мм пушка подходит для поражения транспортных средств и других воздушных целей типа вертолетов. M230LF может вести огонь единичными выстрелами в режиме 100 или 200 выстрелов в минуту.

"Эта технология действительно идет в Украину. Система Slinger была приобретена США для пожертвования Украине. Разработка лазерной технологии все еще завершается, поэтому это пока не рассматривается", — сказал Джонс.

В компании-производителе Electro Optic Systems заявили , что они гордятся поддержкой украинской армии и народа Украины.

"Мы уже подписали два контракта для Украины на 110 систем, которые будут оснащены М113 и еще 50 систем с компанией под названием "Практика", которые будут интегрированы в БТР Bushmaster. Они составляют около 170 миллионов долларов, это значительный экспортный контракт", - заявил Джонс.

Посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко лично руководил комплексом Slinger.