Австралия, Новая Зеландия и Япония расширили санкции против России

07:34 18 марта Киев, Украина

Австралия ввела ограничения против 11 российских банков и госучреждений, Новая Зеландия закрыла въезд более чем трём сотням россиянам, а также ввела ограничения против Промсвязьбанка.

Япония включила в санкционный список девять российских компаний и 15 физических лиц — в том числе официального представителя МИД РФ Марию Захарову и бывшую жену главы «Роснефти» Марину Сечину.