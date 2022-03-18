Австралия, Новая Зеландия и Япония расширили санкции против России

Австралия ввела ограничения против 11 российских банков и госучреждений, Новая Зеландия закрыла въезд более чем трём сотням россиянам, а также ввела ограничения против Промсвязьбанка.
Япония включила в санкционный список девять российских компаний и 15 физических лиц — в том числе официального представителя МИД РФ Марию Захарову и бывшую жену главы «Роснефти» Марину Сечину.
Япония включила в санкционный список девять российских компаний и 15 физических лиц — в том числе официального представителя МИД РФ Марию Захарову и бывшую жену главы «Роснефти» Марину Сечину.
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