Австралия направляет почти $13 млн в качестве военной помощи Украине

Правительство Австралии при поддержке местной оборонной промышленности предоставляет еще один пакет военной помощи Украине на сумму 20 миллионов австралийских долларов (около 12,7 млн долларов США).
Об этом говорится в пресс-релизе Минобороны Австралии.
Пакет помощи включает оборудование для разминирования, портативные рентгеновские аппараты, 3D-принтер для металла и системы противодействия беспилотникам — часть оборудования, разработанного Австралией, которое будет способствовать обороне Украины. Разрабатываемое в стране оборудование производится четырьмя инновационными австралийскими компаниями оборонной промышленности: DroneShield, Micro-X, Minelab и SPEE3D.
Кроме того, Австралия отправила в Германию свой самолет-разведчик E-7A Wedgetail для поддержки многонациональных усилий по защите поступающих в Украину поставок гуманитарной и военной помощи.
Пакет помощи включает оборудование для разминирования, портативные рентгеновские аппараты, 3D-принтер для металла и системы противодействия беспилотникам — часть оборудования, разработанного Австралией, которое будет способствовать обороне Украины. Разрабатываемое в стране оборудование производится четырьмя инновационными австралийскими компаниями оборонной промышленности: DroneShield, Micro-X, Minelab и SPEE3D.
Кроме того, Австралия отправила в Германию свой самолет-разведчик E-7A Wedgetail для поддержки многонациональных усилий по защите поступающих в Украину поставок гуманитарной и военной помощи.
В Минобороны Австралии отметили, что вместе с этим пакетом общая помощь Украине с начала полномасштабной войны достигла примерно 910 миллионов долларов США, включая бронетранспортеры Bushmaster, тяжелую артиллерию, боеприпасы и взносы в Украинский гуманитарный фонд.
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