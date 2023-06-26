Австралия предоставит Украине новый пакет помощи более чем на $73 млн

10:21 26 июня Киев, Украина





Этот пакет отвечает запросам Украины на



Речь идет о: Правительство Австралии предоставит Украине новый пакет помощи в 110 миллионов австралийских долларов (73.5 американских), сообщается на правительственном сайте страны.Этот пакет отвечает запросам Украины на транспортные средства боеприпасы и приведет к ощутимым изменениям на поле боя.Речь идет о:

70 единиц военной техники, в том числе: 28 бронеавтомобилей М113, 14 машин специального назначения и 28 средних грузовиков MAN 40M и 14 прицепов.

Поставка артиллерийских боеприпасов калибра 105 мм.

10 миллионов долларов Управлению ООН по координации гуманитарных вопросов, которое руководит Украинским гуманитарным фондом, чтобы помочь удовлетворить потребности в жилье, медицинских услугах, чистой воде и санитарии.

Кроме того, Австралия продлит беспошлинный доступ для импортируемых из Украины товаров еще на 12 месяцев, чтобы поддержать ее восстановление и торговые возможности.