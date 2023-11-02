Авдеевское направление: "мясные штурмы" и большие потери оккупантов

15:19 02 ноября Киев, Украина

На Авдеевском направлении продолжаются "мясные штурмы" оккупантов, и они продолжают нести значительные потери как в личном составе, так и в технике.



Информацию об этом предоставил и.о. директора департамента планирования применения главного управления Национальной гвардии Украины, полковник Николай Уршалович, в ходе брифинга в Military Media Center.



По словам полковника Уршаловича, подразделения специального назначения Нацгвардии Украины, известные как "Омега", в районе Авдеевки успешно выполняют разведывательные, ударно-штурмовые, снайперские и контрснайперские операции, круглосуточно нанося ущерб оккупантам.