Аваков подал заявление об отставке

Министр Внутренних Дел Украины Арсен Аваков подал в отставку. Причина такого решения главы МВД не называется.
Об этом говорится в сообщении на сайте министерства.
Аваков занимал пост министра внутренних дел Украины с февраля 2014 года.
Источники в "Слуге народа" называют двух кандидатов на должность министра внутренних дел: это нардепы монобольшинства Александр Бакумов и глава комитета по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский.
Ранее также обсуждали возможное назначение главой МВД секретаря СНБО Алексея Данилова, однако ОПУ от этой идеи отказался.
Источники в "Слуге народа" называют двух кандидатов на должность министра внутренних дел: это нардепы монобольшинства Александр Бакумов и глава комитета по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский.
Ранее также обсуждали возможное назначение главой МВД секретаря СНБО Алексея Данилова, однако ОПУ от этой идеи отказался.
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