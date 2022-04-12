Аваков подал заявление об отставке

19:53 13 июля Киев, Украина

Министр Внутренних Дел Украины Арсен Аваков подал в отставку. Причина такого решения главы МВД не называется.

Об этом говорится в сообщении на сайте министерства.

"Согласно части первой статьи 18 Закона Украины "О Кабинете Министров Украины" подал заявление об отставке с должности Министра внутренних дел.

Спасибо команде МВД за годы совместной работы. Спасибо каждому офицеру, рядовому и служащему. Имею честь!"

Аваков занимал пост министра внутренних дел Украины с февраля 2014 года.



Источники в "Слуге народа" называют двух кандидатов на должность министра внутренних дел: это нардепы монобольшинства Александр Бакумов и глава комитета по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский.



Ранее также обсуждали возможное назначение главой МВД секретаря СНБО Алексея Данилова, однако ОПУ от этой идеи отказался.