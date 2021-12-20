Аваков и Разумков предоставили важные свидетельства относительно санкций СНБО

Бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков и эксспикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, которые недавно были членами Совета национальной безопасности и обороны Украины, предоставили свидетельство о том, что введение санкций СНБО против граждан Украины является незаконным.
Об этом говорится в ответах политических деятелей на запрос адвоката одного из участников списка санкций Сеяра Куршутова, опубликованных изданием Страна.ua.
В своих ответах Разумков и Аваков отмечают, что они присутствовали на заседании СНБО 14 апреля, когда против Куршутова вводились санкции.
«В то же время считаю, что наложение санкций на граждан Украины не согласовывается с действующим Законом Украины «О санкциях», – написал Разумков.
В своих ответах Разумков и Аваков отмечают, что они присутствовали на заседании СНБО 14 апреля, когда против Куршутова вводились санкции.
«В то же время считаю, что наложение санкций на граждан Украины не согласовывается с действующим Законом Украины «О санкциях», – написал Разумков.
Аналогичное мнение в своем ответе на запрос адвоката высказал и Арсен Аваков.
Также политики отметили, что на заседании СНБО 14 апреля никаких доказательств вины Сеяра Куршутова не было представлено, как не было обсуждения причин введения против него ограничительных мер. Решение о введении санкций было принято вместе в отношении всех лиц, внесенных в список, подготовленный СБУ. При этом никакой информации о том, какие действия граждан можно расценивать как контрабанду, не было. Разумков и Аваков предполагают, что введение санкций против Куршутова могло носить политический характер.
Следует отметить, что это первый прецедент, когда участники заседаний СНБО дали показания в рамках судебного процесса по обжалованию указа президента.
Также политики отметили, что на заседании СНБО 14 апреля никаких доказательств вины Сеяра Куршутова не было представлено, как не было обсуждения причин введения против него ограничительных мер. Решение о введении санкций было принято вместе в отношении всех лиц, внесенных в список, подготовленный СБУ. При этом никакой информации о том, какие действия граждан можно расценивать как контрабанду, не было. Разумков и Аваков предполагают, что введение санкций против Куршутова могло носить политический характер.
Следует отметить, что это первый прецедент, когда участники заседаний СНБО дали показания в рамках судебного процесса по обжалованию указа президента.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии