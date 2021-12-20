Аваков и Разумков предоставили важные свидетельства относительно санкций СНБО

15:59 24 Ноябрь Киев, Украина

Бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков и эксспикер Верховной Рады Дмитрий Разумков , которые недавно были членами Совета национальной безопасности и обороны Украины, предоставили свидетельство о том, что введение санкций СНБО против граждан Украины является незаконным.

Об этом говорится в ответах политических деятелей на запрос адвоката одного из участников списка санкций Сеяра Куршутова, опубликованных изданием Страна.ua.



В своих ответах Разумков и Аваков отмечают, что они присутствовали на заседании СНБО 14 апреля, когда против Куршутова вводились санкции.



«В то же время считаю, что наложение санкций на граждан Украины не согласовывается с действующим Законом Украины «О санкциях», – написал Разумков.

Аналогичное мнение в своем ответе на запрос адвоката высказал и Арсен Аваков.



Также политики отметили, что на заседании СНБО 14 апреля никаких доказательств вины Сеяра Куршутова не было представлено, как не было обсуждения причин введения против него ограничительных мер. Решение о введении санкций было принято вместе в отношении всех лиц, внесенных в список, подготовленный СБУ. При этом никакой информации о том, какие действия граждан можно расценивать как контрабанду, не было. Разумков и Аваков предполагают, что введение санкций против Куршутова могло носить политический характер.



Следует отметить, что это первый прецедент, когда участники заседаний СНБО дали показания в рамках судебного процесса по обжалованию указа президента.