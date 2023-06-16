Атеш: Активность контрразведки и бегство оккупантов из Армянска и Джанкоя

Военное партизанское движение "Атеш" информирует о нарастающей активности контрразведки оккупантов на временно оккупированном полуострове Крым.
Особенно повышенные проверки документов и автомобилей стали происходить в городах Армянске и Джанкое, где правоохранительные органы оккупантов усилили свою деятельность.
При этом сотрудникам полиции запрещено брать отпуска и выходить на пенсию.
Кроме того, отмечается, что российские оккупанты активно выезжают из северных районов Крыма, в частности из Армянска и Джанкоя. Часть администрации Армянска также эвакуировалась вглубь полуострова.
Рашисты проявляют явное беспокойство из-за движения войск на юге Украины и готовятся к обороне, активно ища диверсантов и предателей.
Особенно повышенные проверки документов и автомобилей стали происходить в городах Армянске и Джанкое, где правоохранительные органы оккупантов усилили свою деятельность.
При этом сотрудникам полиции запрещено брать отпуска и выходить на пенсию.
Кроме того, отмечается, что российские оккупанты активно выезжают из северных районов Крыма, в частности из Армянска и Джанкоя. Часть администрации Армянска также эвакуировалась вглубь полуострова.
Рашисты проявляют явное беспокойство из-за движения войск на юге Украины и готовятся к обороне, активно ища диверсантов и предателей.
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