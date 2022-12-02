Атакуя инфраструктуру россия нарушает международное гуманитарное право - ООН

Атаки россии на украинскую инфраструктуру нарушают международное гуманитарное право и являются составной частью военного преступления.

"И это только начало. Это очень серьезный вопрос для нас. Это нарушение международного гуманитарного права. В нем есть положение о защите инфраструктуры. Эти атаки являются составной частью военного преступления. И мы будем говорить о привлечении к ответственности", — сказал он.