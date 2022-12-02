Атакуя инфраструктуру россия нарушает международное гуманитарное право - ООН

16:55 02 декабря Киев, Украина

Атаки россии на украинскую инфраструктуру нарушают международное гуманитарное право и являются составной частью военного преступления.
 
Об этом на пресс-конференции заявили представители независимой международной комиссии ООН по расследованиям нарушений в Украине.

По словам комиссара Пабло де Грейффа, атаки на инфраструктуру нарушают фундаментальные права человека, такие как право на здоровье, образование для детей и т.д.
"И это только начало. Это очень серьезный вопрос для нас. Это нарушение международного гуманитарного права. В нем есть положение о защите инфраструктуры. Эти атаки являются составной частью военного преступления. И мы будем говорить о привлечении к ответственности", — сказал он.
Комиссар международной расследовательной комиссии ООН Ясминка Джумхур отметила, что комиссия пытается создать контакт с россией, но безуспешно.
"Мы вышли на контакт с властью освобожденных территорий. Надо отметить, что мы пытаемся создать контакт с рф. Успехов не было. Сбор доказательств и показаний по преступлениям очень сложный", — отметила она.