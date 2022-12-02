Атакуя инфраструктуру россия нарушает международное гуманитарное право - ООН

Атаки россии на украинскую инфраструктуру нарушают международное гуманитарное право и являются составной частью военного преступления.
Об этом на пресс-конференции заявили представители независимой международной комиссии ООН по расследованиям нарушений в Украине.
По словам комиссара Пабло де Грейффа, атаки на инфраструктуру нарушают фундаментальные права человека, такие как право на здоровье, образование для детей и т.д.
По словам комиссара Пабло де Грейффа, атаки на инфраструктуру нарушают фундаментальные права человека, такие как право на здоровье, образование для детей и т.д.
Комиссар международной расследовательной комиссии ООН Ясминка Джумхур отметила, что комиссия пытается создать контакт с россией, но безуспешно.
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