14:16 29 декабря Киев, Украина

Как сообщает Министерство обороны Великобритании, одним из вызовов для россии, вероятно, является то, что противодействующие беспилотникам современные системы ПВО средней дальности, которые не смогли предотвратить атаки на "Энгельс".

"Утром 26 декабря 2022 года российская авиабаза "Энгельс" второй раз за три недели подверглась нападению. российские СМИ сообщили, что удар по объекту, который является одной из основных оперативных баз стратегической бомбардировочной авиации россии, нанесли беспилотные летательные аппараты (БПЛА). уже давно оказывает очень высокий приоритет поддержанию передовой наземной противовоздушной обороны, но становится все более очевидным, что она пытается противодействовать воздушным угрозам глубоко внутри россии", - говорится в сообщении.

Разведчики указывают, что одним из вызовов для россии, вероятно, исключительный спрос на современные системы ПВО средней дальности, такие как SA-22 "Панцирь", должны играть главную роль в противодействии БПЛА: "Кроме обеспечения точечной обороны стратегических объектов, таких как Энгельс, эти системы нужны в большом количестве для защиты полевых штабов вблизи линии фронта в Украине".