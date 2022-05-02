Артиллерия, которую Украине передают страны Запада, изменит ход войны - The Washington Post

The Washington Post пишет, что поставки западной артиллерии, идущие в Украину, ускорят тактический переход обеих сторон к использованию так называемого контрбатарейного огня, при котором вооруженные силы ищут артиллерию противника, определяют ее местоположение и атакуют.
Американские и канадские гаубицы, направляющиеся в Украину, буксируются на прицепах, а заложенные Францией системы, известные как самоходные гаубицы CAESAR, стреляют теми же 155-мм разрывными снарядами, но с задней части шасси грузовика.
Одни только США уже пообещали доставить около 190 тысяч артиллерийских снарядов плюс 90 гаубиц для их стрельбы.
Одни только США уже пообещали доставить около 190 тысяч артиллерийских снарядов плюс 90 гаубиц для их стрельбы.
Артиллерийские подразделения часто маскируются с помощью камуфляжа или других форм укрытия, и для их обнаружения может потребоваться сочетание разведки, беспилотных самолетов и радаров. Именно для этого Запад предоставляет Украине беспилотники и противобатарейные радары.
Марк Канчиан, полковник морской пехоты в отставке, изучающий войну для Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне, считает, что Украина получит от США реактивную артиллерию залпового огня, например, высокоточную высокомобильную артиллерийскую ракетную систему M142 HIMARS, которая используется армией и корпусом морской пехоты США. Такое оружие запускает снаряды быстро, что полезно при стрельбе по артиллерийским силам противника до того, как они сменят местоположение.
Марк Канчиан, полковник морской пехоты в отставке, изучающий войну для Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне, считает, что Украина получит от США реактивную артиллерию залпового огня, например, высокоточную высокомобильную артиллерийскую ракетную систему M142 HIMARS, которая используется армией и корпусом морской пехоты США. Такое оружие запускает снаряды быстро, что полезно при стрельбе по артиллерийским силам противника до того, как они сменят местоположение.
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