Артиллерия, которую Украине передают страны Запада, изменит ход войны - The Washington Post

08:09 02 мая Киев, Украина

The Washington Post пишет, что поставки западной артиллерии, идущие в Украину, ускорят тактический переход обеих сторон к использованию так называемого контрбатарейного огня, при котором вооруженные силы ищут артиллерию противника, определяют ее местоположение и атакуют.

"Ваша цель - найти вражескую артиллерию, зафиксировать и уничтожить. В этом суть таргетинга. Как только начинается контрбатарейный бой, вы стреляете и убегаете. Вы не задерживаетесь и не позволяете себе стать мишенью", - сказал Джордж Флинн, трехзвездный генерал морской пехоты в отставке и бывший артиллерийский офицер.





Одни только США уже пообещали доставить около 190 тысяч артиллерийских снарядов плюс 90 гаубиц для их стрельбы. Американские и канадские гаубицы , направляющиеся в Украину, буксируются на прицепах, а заложенные Францией системы, известные как самоходные гаубицы CAESAR, стреляют теми же 155-мм разрывными снарядами, но с задней части шасси грузовика.Одни только США уже пообещали доставить около 190 тысяч артиллерийских снарядов плюс 90 гаубиц для их стрельбы.

"Проблема, которую Украина и ее западные союзники хотят создать для русских, состоит в том, чтобы у них никогда не было уверенности в том, что штаб, ключевой склад боеприпасов или важная группа огневых платформ могут быть неподвижным в течение очень долгого времени", - сказал Скотт Бостон, бывший офицер полевой артиллерии армии США, изучающий российские вооруженные силы для Rand Corp.

Артиллерийские подразделения часто маскируются с помощью камуфляжа или других форм укрытия, и для их обнаружения может потребоваться сочетание разведки, беспилотных самолетов и радаров. Именно для этого Запад предоставляет Украине беспилотники и противобатарейные радары.



Марк Канчиан, полковник морской пехоты в отставке, изучающий войну для Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне, считает, что Украина получит от США реактивную артиллерию залпового огня, например, высокоточную высокомобильную артиллерийскую ракетную систему M142 HIMARS, которая используется армией и корпусом морской пехоты США. Такое оружие запускает снаряды быстро, что полезно при стрельбе по артиллерийским силам противника до того, как они сменят местоположение.