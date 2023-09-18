Армию рф усилили полками ВДВ вблизи Роботино в Запорожской области — британская разведка

12:29 18 сентября Киев, Украина

В последние две недели россия, вероятно, еще больше усилила истощенную тяжелыми потерями 58-й общевойсковой армии дополнительными воздушно-десантными подразделениями на Ореховском направлении в Запорожской области.
 
Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные британской разведки.

В целом, по данным британских разведчиков, не менее пяти полков ВДВ из состава 7-й и 76-й дивизий, вероятно, сейчас сосредоточены в нескольких километрах от прифронтовой деревни Роботино. В полном составе такие силы должны насчитывать около 10000 элитных десантников. Однако почти все подразделения, скорее всего, значительно недоукомплектованы.

Для иерархии ВДВ такая ситуация, очевидно, крайне неудовлетворительна, отметили в британской разведке.
"В течение всей войны российское командование пыталось восстановить воздушно-десантные войска как высокомобильную ударную силу для наступательных операций. Сейчас они используются в качестве линейной пехоты для усиления перегруженных сухопутных войск", — говорится в отчете британской разведки.
 