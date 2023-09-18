Армию рф усилили полками ВДВ вблизи Роботино в Запорожской области — британская разведка

В последние две недели россия, вероятно, еще больше усилила истощенную тяжелыми потерями 58-й общевойсковой армии дополнительными воздушно-десантными подразделениями на Ореховском направлении в Запорожской области.
Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные британской разведки.
В целом, по данным британских разведчиков, не менее пяти полков ВДВ из состава 7-й и 76-й дивизий, вероятно, сейчас сосредоточены в нескольких километрах от прифронтовой деревни Роботино. В полном составе такие силы должны насчитывать около 10000 элитных десантников. Однако почти все подразделения, скорее всего, значительно недоукомплектованы.
Для иерархии ВДВ такая ситуация, очевидно, крайне неудовлетворительна, отметили в британской разведке.
В целом, по данным британских разведчиков, не менее пяти полков ВДВ из состава 7-й и 76-й дивизий, вероятно, сейчас сосредоточены в нескольких километрах от прифронтовой деревни Роботино. В полном составе такие силы должны насчитывать около 10000 элитных десантников. Однако почти все подразделения, скорее всего, значительно недоукомплектованы.
Для иерархии ВДВ такая ситуация, очевидно, крайне неудовлетворительна, отметили в британской разведке.
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