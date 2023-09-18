Армию рф усилили полками ВДВ вблизи Роботино в Запорожской области — британская разведка

"В течение всей войны российское командование пыталось восстановить воздушно-десантные войска как высокомобильную ударную силу для наступательных операций. Сейчас они используются в качестве линейной пехоты для усиления перегруженных сухопутных войск", — говорится в отчете британской разведки.