Армия россии воюет на своей земле - путин

11:47 09 мая Киев, Украина

По словам Путина, русская армия воюет на своих землях добавив что они воюют за родину и за ее будущее.

"Сегодня ополченцы Донбасса вместе с бойцами армии России сражаются на своей земле, где разили врага дружинники Святослава и Владимира Мономаха, солдаты Румянцева и Потемкина, Суворова и Брусилова, где насмерть стояли герои Великой отечественной войны Николай Ватутин, Сидор Ковпак, Людмила Павличенко" - президент рф.

Обращаясь к боевикам Донбасса и российским оккупантам, Путин заявил, что они сражаются "за Родину, за ее будущее, за то, чтобы никто не забыл уроков Второй мировой, чтобы в мире не было места палачам, карателям и нацистам".