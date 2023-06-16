О том, как реагирует россия на военное вторжение Русского добровольческого корпуса на территорию Белгородщины, ясно указывает тот пример, что армия россии не контролирует г.Шебекино Белгородской области. Об этом в эфире телемарафона заявил начальник штаба РДК Александр "Фортуна".
По его словам, находящиеся непосредственно на границе поселки и села обстреливаются и с помощью авиации, и с помощью артиллерии, бронетехники армии рф.
Он отметил, что жителям территории Белгородской области, где продолжаются боевые действия, добровольцы готовы помочь с эвакуацией на безопасную территорию Украины.
Напомним, Русский добровольческий корпус совместно с легионом Свобода россии уже провели несколько прорывов на территории рф. 1 июня РДК объявил о продолжении операции в Белгородской области рф, теперь уже в районе Шебекино и его пригороде.
Сегодня бойцы РДК заявили, что снова выдвигаются на задачи в Белгородской области. В офисе президента сообщили, что Украина готова предоставить гуманитарные коридоры жителям Белгородской области россии.
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