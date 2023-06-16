Армия россии не контролирует Шебекино в Белгородской области – начштаба РДК

11:31 04 июня Киев, Украина

О том, как реагирует россия на военное вторжение Русского добровольческого корпуса на территорию Белгородщины, ясно указывает тот пример, что армия россии не контролирует г.Шебекино Белгородской области. Об этом в эфире телемарафона заявил начальник штаба РДК Александр "Фортуна".

"Российская армия себе не изменяет: население приграничных территорий их совершенно не волнует. На сегодняшний день Шебекино ими не контролируется. Люди массово выезжают, им дают коридор, но они не обеспечивают безопасность этих коридоров. По городу орудуют мародеры и происходит хаос", - рассказал представитель РДК.

По его словам, находящиеся непосредственно на границе поселки и села обстреливаются и с помощью авиации, и с помощью артиллерии, бронетехники армии рф.

"Они действуют вообще-то, как всегда, никаких сюрпризов нет. На население им абсолютно плевать", - заявил Александр "Фортуна".

Он отметил, что жителям территории Белгородской области, где продолжаются боевые действия, добровольцы готовы помочь с эвакуацией на безопасную территорию Украины.

"Желающие могут обратиться либо непосредственно к бойцам РДК, либо к легиону Свобода россии. Мы мониторим все наши официальные каналы и паблик, можно нам написать, мы будем обеспечивать перевозку людей. Пока такая возможность сохраняется, сделать это можно... Если обращаются к нам, мы гарантируем безопасность", - заверил начальник штаба РБК.

Напомним, Русский добровольческий корпус совместно с легионом Свобода россии уже провели несколько прорывов на территории рф. 1 июня РДК объявил о продолжении операции в Белгородской области рф, теперь уже в районе Шебекино и его пригороде.

Сегодня бойцы РДК заявили, что снова выдвигаются на задачи в Белгородской области. В офисе президента сообщили, что Украина готова предоставить гуманитарные коридоры жителям Белгородской области россии.