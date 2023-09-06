Армия рф засекретила потери и проводит захоронения на оккупированных землях - Маляр

Командование оккупационных российских войск прилагает усилия для засекречивания реальных потерь среди своего личного состава и активно проводит захоронения на временно оккупированных территориях, избегая транспортировки останков обратно в россию.
Сообщения об этом появились в информационных каналах, и в частности, заместитель министра обороны Украины Анна Маляр поделилась этими данными в своем телеграм-канале.
По словам Анны Маляр, недалеко от города Мелитополь в Запорожской области наблюдаются длительные и практически непрерывные акты кремации тел российских военнослужащих на открытой местности. Эти действия проводятся оккупантами с использованием грузовых автомобилей. Местные жители уже на протяжении длительного времени сталкиваются с характерным запахом горящего.
Кроме того, она упомянула, что в морг Чаплинской районной больницы, которая находится в Херсонской области, оккупанты доставляют тела погибших с Херсонского направления. Эти останки хоронят на двух различных участках, один из которых имеет площадь вплоть до 100 гектаров.
Анна Маляр также отметила, что в данный момент активные боевые действия продолжаются по всему фронту.
Сообщения об этом появились в информационных каналах, и в частности, заместитель министра обороны Украины Анна Маляр поделилась этими данными в своем телеграм-канале.
По словам Анны Маляр, недалеко от города Мелитополь в Запорожской области наблюдаются длительные и практически непрерывные акты кремации тел российских военнослужащих на открытой местности. Эти действия проводятся оккупантами с использованием грузовых автомобилей. Местные жители уже на протяжении длительного времени сталкиваются с характерным запахом горящего.
Кроме того, она упомянула, что в морг Чаплинской районной больницы, которая находится в Херсонской области, оккупанты доставляют тела погибших с Херсонского направления. Эти останки хоронят на двух различных участках, один из которых имеет площадь вплоть до 100 гектаров.
Анна Маляр также отметила, что в данный момент активные боевые действия продолжаются по всему фронту.
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